مستشار رئيس غانا: استفدنا من التجربة المصرية للقضاء على فيروس سي
كتب- أحمد جمعة:
قال مستشار رئيس غانا للشؤون الصحية، أنتوني نسيا أساري، إن تكلفة علاج مضاعفات الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي مكلفة جدًا، مشيرًا إلى أن بلاده عملت على رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض وعلاجه.
وشهدت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، عقد جلسة تحت عنوان «التهاب الكبد الوبائي»، والتي شارك فيها عدد من المسئولين والخبراء.
وأكد مستشار رئيس غانا، أن بلاده تعاونت مع مصر كما استفادت كثيرًا من تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، وكذلك من مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه أكد البروفيسور جون وارد، مدير التحالف العالمي لمكافحة التهاب الكبد (CGHE)، دعم الجهود المبذولة كافة نحو القضاء على انتقال الالتهاب الكبدي الوبائي (B) من الأم إلى جنينها في 35 دولة، مضيفا أنه بفضل توفير اللقاحات، انخفضت معدلات انتقال الإصابة بالمرض من الأم إلى الجنين بشكل ملحوظ.
وأشار إلى استهداف خفض معدلات الوفاة الناجمة عن عدوى الالتهاب الكبدي الوبائي (B) بنسبة 65% بحلول عام 2030 .
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