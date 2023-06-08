هبات رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات القادمة

طقس الخميس.. حالة من عدم الاستقرار وهواء هابط وأمطار رعدية

مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات "إير كايرو" من سلوفاكيا

كتب- محمد نصار:

أشارت آخر صور للأقمار الصناعية إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء يعمل على حجب أشعة الشمس كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وقالت الأرصاد، في بيان بشأن الطقس اليوم الخميس، إنه يصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية اليوم تكون مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الخميس، فهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة مئوية.

- السواحل الشماليه: 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية.

