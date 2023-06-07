وزن الحقائب ومواعيد التواجد بالمطار.. تعليمات مهمة للحجاج قبل بدء السفر

كتب - محمد عبيد

طالبت شركة مصر للطيران حجاج بيت الله الحرام بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المقررة وذلك خلال موسم الحج.

وينطلق موسم الحج، السبت المقبل وحتي 23 يونيو الجاري على أن تبدا مرحلة العودة منذ الأول من يوليو المقبل وحتي 13 يوليو.

وطالبت شركة مصر للطيران حجاج بيت الله الحرام، باتباع الإرشادات التالية:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة التواجد في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.