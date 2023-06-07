مأدبة غداء رسمية لمفتي الجمهورية تكريما لزيارته صربيا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أقام الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد مأدبةَ غداء رسمية؛ تكريمًا للدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- واحتفاءً بزيارته الرسمية لجمهورية صربيا.

وأكَّد مفتي بلجراد احتفاء دولة صربيا بمفتي الجمهورية، وهو ما يؤكِّد عمق العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة من العلاقات الدينية بين البلدين.

وأضاف مفتي بلجراد أن مفتي مصر هو مثال للوسطية والاعتدال، وما يقوم به من مجهودات كبيرة في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك التواصل مع المسلمين في مختلف دول العالم هو أمر محل تقدير كونه يمثل المنهج الأزهري الوسطي الذي نحن في أشد الحاجة إليه حاليًّا.

ووجَّه مفتي الجمهورية الشكرَ إلى مفتي بلجراد على هذا الاحتفاء، مؤكدًا أن مدَّ جسور التواصل والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحَّة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون العلمي والشرعي لمسلمي صربيا، وكذلك عقد الدورات التدريبية لأئمة صربيا على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، بما يحقق مصلحة البلدين.​