مأدبة غداء رسمية لمفتي الجمهورية تكريما لزيارته صربيا
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أقام الشيخ مصطفى سباهيتش مفتي بلجراد مأدبةَ غداء رسمية؛ تكريمًا للدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- واحتفاءً بزيارته الرسمية لجمهورية صربيا.
وأكَّد مفتي بلجراد احتفاء دولة صربيا بمفتي الجمهورية، وهو ما يؤكِّد عمق العلاقات بين البلدين، مضيفًا أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة من العلاقات الدينية بين البلدين.
وأضاف مفتي بلجراد أن مفتي مصر هو مثال للوسطية والاعتدال، وما يقوم به من مجهودات كبيرة في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك التواصل مع المسلمين في مختلف دول العالم هو أمر محل تقدير كونه يمثل المنهج الأزهري الوسطي الذي نحن في أشد الحاجة إليه حاليًّا.
ووجَّه مفتي الجمهورية الشكرَ إلى مفتي بلجراد على هذا الاحتفاء، مؤكدًا أن مدَّ جسور التواصل والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية أصبح ضرورة ملحَّة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.
وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون العلمي والشرعي لمسلمي صربيا، وكذلك عقد الدورات التدريبية لأئمة صربيا على مهارات الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، بما يحقق مصلحة البلدين.
سوق مصراوى
-
أفضل سيروم لعلاج الشعر التالف يبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أجدد مايوهات الأطفال بنات وأولاد لصيف 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
أحدث موديلات المايوه للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الكاش مايوه للنساء في صيف 2023 يبدأ من 274 جنيهاتفاصيل
-
مضيئة وتعمل بـ USB.. أحدث موديلات المراوح في صيف 2023تفاصيل
-
أفضل أحذية للسباحة والشاطي 2023 بأسعار تبدأ من 130 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: