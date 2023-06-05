"ليه تلعب بمشاعري؟".. نزار الفارس يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة حورية فرغلي- خاص



كتب- محمد عمارة:

نفى الإعلامي العراقي نزار الفارس صحة ما صرحت به الفنانة حورية فرغلي بشأن حلقته معها وطلب خطبتها.

وقال "نزار"، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: الموضوع مفسر نفسه، هيّ قالت على الهواء مفيش حد هيرضى يتجوزني، وأنا وقولت أنا بدي على الهواء، وهي وافقت وقالت مستنية الدبل، وقومنا رقصنا مع بعض، هي دي الحكاية كلها وخلصت على كده.

وأضاف: المقطع موضح نفسه، ورغم كده هيّ قالت إننا صورناها بكاميرات مخفية، ولكن الحقيقة أنه تم تصويرها بكاميرات تلفزيون بدون وجود كاميرات مخفية وكلامها في هذا الشأن غير صحيح.

وتابع نزار الفارس: في البرنامج قالت حورية أنا موافقة على الخطوبة ومستنية الدبل، لكن تطلع في اليوم التالي تنكر الكلام وتدعي أنه غير صحيح، أو تقول أنا كنت بهزر، أنا هنا غير مسؤول عن تصريحاتها.

وواصل الإعلامي نزار الفارس: مش عارف إيه اللي حصل، هيّ تقول اللي تقوله، هيّ قالت في البرنامج أنا مش هتجوز وكبرت في السن، مين هيرضى يتجوزني؟، قولت ليها ليه يا ست الكل، قالت من يتمناني، وقولت ليها على الهواء أنا أخطبك، ردت بأنها موافقة ومستنية الدبل، ورقصنا مع بعض، وأي تصريحات تصدر عنها أنا غير مسؤول عنها وليس لي دخل بها.

وردا على ما إذا كان الموضوع مجرد دعابة، أكد: الحديث كان بطريقة جادة، هل هي كانت بتهرج معي على حساب مشاعري مثلا عشان تطلع تاني يوم تنفي الكلام، ونيتي كانت صادقة 100%، ليه بتلعب بمشاعري تقول أن موافقة ومستنية دبل الخطوبة وبعدين تطلع تقول محلصش، هل ينفع أنا أطلع أقول في البرنامج أنا كنت بهرج!.

واستطرد: ليس لي أي تواصل مع حورية فرغلي من وقت الموضوع، لو كنت أنا طلعت قولت يا جماعة أنا بهزر خطوبة إيه، هي مكانتش قلبت الدنيا عليّ!، مش عيب هي تضحك على مشاعري وتتلاعب بيها تقول موافقة وتاني يوم تقول كنت بهرج، هيّ قالت أنا كنت بهزر معاه، اعتبري أنا كمان كنت بهزر، لكن المشكلة أنا خدت الموضوع جد وكنت صادق في مشاعري وقتها.

وردا على ما يثار بشأن افتعال الإثارة في برنامجه، أوضح نزار الفارس، أنه لا يعمل وفق هذه الاستراتيجية في برنامجه، متابعا: حلقة "مؤخرة رانيا يوسف" كانت منذ 3 سنوات وكسبت القضية في المحكمة المصرية ولم أعمل معها أي شيء خطأ وأحترمها، أنا صورت حلقة ومشيت وخلاص، ولدي حلقات مع سعد الصغير وفيفي عبده ومنة عرفة ومنة فضالي وعمر كمال ما فيها إثارة.

وأعاد نزار الفارس التأكيد على إنهاء موضوع حورية فرغلي، قائلا: أنا أحترمها وهي ما كانت صعبانة عليّ وأنا قفلت الموضوع خلاص ومقطع الفيديو موجود يمكن مشاهدته، وما فعلت أي شيء خاطئ.

وعبر عن تشرفه بالانضمام لأي قناة مصرية والعمل في مصر وداخل الإعلام المصري المُقّدر، موضحا أنه يفضل مشاهدة الإعلامي عمرو أديب والإعلامي تامر أمين.