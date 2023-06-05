انتفاخ القولون.. جمال شعبان محذرًا: اذهب للطبيب فورًا في هذه الحالة



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، أسباب دقات القلب السريعة، والضربة الساقطة، وضربات القلب السريعة، وعدم انتظامها.

وكتب عميد المعهد الأسبق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الضربة الساقطة، ودقات القلب السريعة، قلبي بيرفرف، قلبي هيفط من صدري، عندي ضربة ساقطة، بحس بسحبة روح، قلبي بيقف وبيرجع تاني، لما أحس بانتفاخ في القولون قلبي بيدق بسرعة، ده من أيه طيب؟، امتي ابدأ أقلق على نفسي، هو انا محتاج أروح لدكتور كهرباء القلب؟!".

وقال "شعبان": إحنا هنتكلم عن أسباب لخبطة دقات القلب، ولما يحصل كده نعمل أيه، مشيرًا إلى أن دقات القلب السريعة أو الضربات الساقطة بتحصل نتيجة عوامل كتير زي مثلًا نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، نتيجة التوتر، نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي، عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم، مرض السكر بيعمل دقات قلب سريعة، انخفاض السوائل في الدم، وممكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب مولود به، أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية، أو مرض في النظام الكهربي للقلب.

وتساءل مدير معهد القلب السابق، قائلا: "طيب لما أحس أن دقات قلبي سريعة أو ملخبطة ممكن أعمل ايه؟، مطالبا بكبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء، والامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين شرب السوائل المفيدة، واستخدام الأملاح بطريقة معتدلة، وأحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة".

وحذر من تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب، منوها أن الطبيب ممكن يعمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة وبعدين ممكن يوصف أدوية أو يعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية أو يعمل كي بموجات الراديو أو يزرع جهاز صدمات كهربية.