حوادث شبه يومية.. "نقل النواب" تتفقد طريق "رأس سدر- أبو صويرة" الطريق الساحلي- شرم الشيخ

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الإثنين، وصلة الطريق من رأس سدر إلى قرية أبو صويرة بطول ٦،٥كم بعد الطريق المزدوج أمام مدخل مدينة رأس سدر ، وهذه الوصلة بعرض ١١،٥ متر ضمن الطريق المفرد القديم إلى شرم الشيخ؛ الوصلة بها العديد من المحلات وتزاحم سيارات ومشاة وبموازاة هذه الوصلة حارة خدمة بعرض ٣ أمتار.

جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بشأن المنطقة الواقعة من رأس سدر حتى نهاية قرية أبو صويرة على الطريق الساحلي.

وأكد النائب سيد عوض أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هناك حوادث شبه يومية تحدث على الطريق، مما يؤدي إلى حصد أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الإصابات وإتلاف السيارات.

وطالب النائب سيد عوض بضرورة ازدواج هذه الوصلة وتنظيم دخول وخروج قرية أبو صويرة وفصل المحلات الخدمية عن الطريق؛ حفاظاً على حياة المواطنين.

وقال المهندس أحمد الطحان، رئيس منطقة جنوب سيناء للهيئة العامة للطرق والكباري، إن منطقة أبو صويرة برأس سدر، بها بعض الدخلات العشوائية التي يسلكها بعض قائدي السيارات وعدم الالتزام بالدخلات القانونية، على الطريق الساحلي، ويدخل بشكل مباشر على الطريق الساحلي؛ مما يؤدي إلى وقوع حوادث بسبب السلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات الذين يريدون العبور من الطريق الجديد إلى الطريق الساحلي، والعكس.

وأوضح الطحان أن الهيئة تقوم بإعداد الدراسات اللازمة للمشروع؛ حتى يمكن مخاطبة وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات اللازمة لعمل توسعة للطريق الساحلي بهذه المنطقة مع فصل الحركة وبالتالي سيكون هناك اتجاه إجباري للسائق؛ مما يؤدي إلى التزام السائقين وإنهاء مشكلة وقوع الحوادث.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والنائب رزق راغب ضيف الله، والنائب حسين تاعب، والنائب حمدي أبو خشيم، والنائب سامح السايح، والنائب حازم عويان، والنائب حسام عاشور، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب محمد الكيال، والنائب مصطفى محمود، والنائب إمام منصور، والنائب كمال أبو جليل. ومن أمانة اللجنة هشام عبد الرازق أمين اللجنة، وأحمد سلامة، ومحمد عبد العظيم من العلاقات العامة بمجلس النواب.​