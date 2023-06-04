إعلان

BBC

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة والظواهر الجوية

10:00 م الأحد 04 يونيو 2023
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب المناطق، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار بنسبة 20% على جنوب الصعيد فقط، وهي أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.

وتابعت الهيئة: "يوجد نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وتكون سرعة الرياح 30 كيلو متر في الساعة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

4

سوق مصراوى

الطقس درجات الحرارة الأرصاد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

الأرصاد: كتل هوائية شمالية تعمل على خفض الحرارة
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مباشر| نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي والوداد.