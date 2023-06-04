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"الأوقاف" تطلق مسابقة "الخطيب المثالي" للعام الثاني على التوالي

06:46 م الأحد 04 يونيو 2023
"الأوقاف" تطلق مسابقة "الخطيب المثالي" للعام الثاني على التوالي

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة

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(أ ش أ):

أطلقت وزارة الأوقاف للعام الثاني على التوالي مسابقة "الخطيب المثالي"، والتي تهدف إلى تشجيع أفضل الخطباء سواء من الأئمة أو الوعاظ أو خطباء المكافأة، ويستمر التقديم عليها لمدة شهر.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، بأنه يتم اختيار "الخطيب المثالي" لعام 2023، مع جوائز متميزة لأفضل الخطب التي تعتمدها اللجنة المشكلة لذلك ويجتاز أصحابها الاختبارات أو المقابلات المطلوبة لذلك.. مشيرة إلى أن الجائزة الأولى تبلغ 30 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80%، والجائزة الثانية بـ 20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75%، والجائزة الثالثة 15 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70%، بالإضافة إلى 10 جوائز قيمة كل منها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 %.

ويشترط للاشتراك المشاركة بخطبة واحدة فقط فيما لا يزيد عن 15 دقيقة (فيديو) يتم رفعها على إحدى منصات الفيديوهات الخاصة بالمشارك وإرسال رابط الفيديو على الرابط التالي: اضغط هنا

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الخطيب المثالي وزارة الأوقاف أفضل الخطباء

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