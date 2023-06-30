وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية، في نص البرقية: يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وأن أتقدم بأسمى وأرق التهاني القلبية، ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي قام به رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم.

وأضاف اللواء هشام آمنة: لقد خرج الشعب المصري العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض ليصنع واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصر، داعيا أن يعيدها الله عليكم بموفور الصحة والسعادة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة، ويرفع من شأن مصر بجهودكم وجهود أبنائها المخلصين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، محققين آمال أبناء مصر في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وأنتم وشعب مصر بخير وسلام.