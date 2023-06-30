حدث في 8 ساعات| موعد نتيجة الدبلومات.. وبيان من التموين بشأن مقررات يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي: مصر لن تتخلى عن ما حققته من انتصارات وإنجازات

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف الرئيس: وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام

كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أن إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 سيكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023.

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التموين: استيراد 25 ألف رأس ماشية وطرح اللحوم الطازجة بـ195 جنيها

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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ثورة 30 يونيو.. السيسي: هذا الجيل هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ 2011 غرست في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص.

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بطول 4.6 كم.. 10 معلومات عن محور ناهيا الجديد بالجيزة

تُنفذ الحكومة مشروع محور "ناهيا" الجديد في الجيزة، بالتزامن مع ما تشهده المحافظة من مشروعات قومية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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صرف 32 سلعة.. بيان من التموين بشأن مقررات شهر يوليو

اطلع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تقرير مفصل حول صرف استعاضات السلع التموينية لشهر يوليو من شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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الأزهر يشيد بموقف الإمارات والأردن والمغرب ردًا على حرق القرآن في السويد

وجه الأزهر الشريف، تحية إجلال وتقدير من الأزهر الشريف، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والمملكة المغربية على موقفهما المشرف من الانتهاكات السويدية في حق المصحف الشريف، واستدعائها لسفراء السويد لدى البلدين، وتقديم مذكرات احتجاج رسمية.

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