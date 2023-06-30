مواعيد مترو الأنفاق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
كتب- محمد نصار:
تستمر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو لاأنفاق المسؤولة عن الخطين الأول والثاني للمترو والشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث في تطبيق مواعيد التشغيل العادية بجميع خطوط مترو الأنفاق اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
وتستمر جداول تشغيل قطارات جميع خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في عيد الأضحى كما هي في الأيام العادية.
- تبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 صباحا.
- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 مساءً.
- قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 مساءً.
- قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 صباحا.
- مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 صباحا.
- مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.
- مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 صباحا.
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