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دورة مجانية حول "أساسيات السيناريو السينمائي" في متحف نجيب محفوظ

11:15 م السبت 03 يونيو 2023
دورة مجانية حول "أساسيات السيناريو السينمائي" في متحف نجيب محفوظ

الأديب العالمي نجيب محفوظ

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كتب- محمد شاكر:

تبدأ فعاليات ثاني ورشة "تنمية" بمتحف نجيب محفوظ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هانى ابو الحسن فى الثالثة عصر الجمعة 9 يونيو 2023، تحت عنوان "أساسيات السيناريو السينمائى".

يحاضر فى الورشة الدكتور نادر رفاعي وتشمل 8 محاضرات في: مفهوم السيناريو السينمائي، مفهوم المشهد السينمائي، عناصر البناء الدرامي، حرفية رسم الشخصيات، مفهوم الحوار السينمائي، أساسيات المكان السينمائي، عناصر السرد السينمائي، مفهوم النوع الفيلمي، وسيناريو الفيلم الروائي القصير والوثائقي.

جدير بالذكر أن ورشة "تنمية" مزيج من الورش في مختلف المجالات الأدبية والفنية والفكرية، تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المواهب والطّاقات الإبداعية لتنمية مواهبهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم بما يؤهلهم لإبداع حقيقي مميز، اشراف د. شهد مختار.

رابط التقديم.. (اضغط هنا)

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