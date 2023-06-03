"الصحة": إجراء الفحص الطبي لـ 295 ألفا من المقبلين على الزواج خلال 3 أشهر
القاهرة- أش أ:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ 295 ألفا و660 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، والتي انطلقت 26 فبراير الماضي، تحت شعار "100 مليون صحة".
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، عن إصدار 247 ألفا و873 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وأشار إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
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