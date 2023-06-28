بالمجان.. "الزراعة": ذبح ٩٧٠٠ أضحية بمجازر الوزارة في أول أيام العيد

كتب-أحمد مسعد:

واصلت غرفة العمليات المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الخدمية والإنتاجية التابعة للوزارة، خلال ثاني ايام الاجازة في أول ايام عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك، ضمن توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة، إن غرفة العمليات المركزية، استقبلت خلال اليوم الثاني للأجازة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حوالي ٥٧ استفسار من المواطنين، فضلا عن ١٦ شكوى، ليبلغ إجمالي ما تم استقباله خلال اول يومين للإجازة حوالي ٣٣ شكوى، و١٠٠ استفسار، لافتا إلى أنه تم التجاوب مع كافة الاستفسارات والشكاوي بالتنسيق مع مسئولي القطاعات والإدارات المعنية، والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطري، لاتخاذ اللازم حيال تلك الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمواطنين، والتواصل السريع مع المواطنين أصحاب الشكاوى للعمل على حلها.

وفيما يتعلق بأعداد مذبوحات الأضاحي التي استقبلتها المجازر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أشار الى انها بلغت خلال اليوم الأول لعيد الاضحى، حوالي ٩٧٠٠ أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كافة المجازر الحكومية قدمت خدمات الذبح بالمجان للمواطنين.

وأضاف أن هناك توجيهات وتكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتجاوب السريع مع كل من يريد من المواطنين والمزارعين والتواصل معهم، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم خلال فترة الإجازة، مع إعلان الحالة القصوى في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية للوزارة.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تم تشكيلها من ممثلين لكافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: إدارات حماية الاراضي، التعاون الزراعي، مكافحة الآفات، شئون المديريات، فضلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قطاع استصلاح الأراضي.