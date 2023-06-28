لماذا يشعر المواطنون بارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد؟ الأرصاد تحدد السبب

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة حتى الأحد المقبل، حيث يسوده طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

وذكرت في بيان لها، أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وخلال أيام الخميس حتى الأحد، تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وخلال يوم الخميس تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 23.

والسواحل الشمالية الغربية 23 و32 و22 وشمال الصعيد 36 و38 و24 وجنوب الصعيد 40 و41 و27.