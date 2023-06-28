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حديقة الحيوان تستعد لاستقبال الزوار في عيد الأضحي

06:00 ص الأربعاء 28 يونيو 2023

حديقة الحيوان

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كتب- أحمد مسعد:

أنهت حديقة الحيوان، الاستعداد لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

وأعد اللواء محمد رجائي مدير الإدارة المركزية للحديقة، خطة شملت إلغاء جميع إجازات العاملين بالحديقة خلال أيام عيد الأضحي، كما تم تجهيز سيارات الإسعافات والإطفاء داخل الحديقة لتكون على استعداد فى حال حدوث أى شيء واتخاذ الإجراءات الاحترازية كما تم تطهير بوابات الحديقة واتخاذ جميع إجراءات التعقيم.

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حديقة الحيوان إجازة عيد الأضحى سعر تذكرة حديقة الحيوان

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