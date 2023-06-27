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الرئيس السيسى يهنئ نظيره العراقى بحلول عيد الأضحى

07:02 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

الرئيس السيسي

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق. كما أجرى اتصالًا مع محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.

وتقدم الرئيس بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار، في حين أعرب كل من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

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