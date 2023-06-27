وزيرة البيئة تشرف على أعمال الرصد الساحلى بالبحر الأحمر

كتب- محمد نصار:

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي حيث تم الوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال أول أيام عيد الاضحى المبارك.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أعمال الرصد التى قام بها فريق المحميات بالبحر الأحمر شملت المرور على عدد من القري السياحية والمنتجعات الخاصة لمتابعتهم فى إجراءات استخدام الشواطئ وتنفيذ تعليمات المراقبة الشاطئية بشكل سليم، وكذلك مراجعة قواعد استخدام السقالات أو المماشي البحرية وتجهيزاتها في حالات الطوارئ.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الرصد أسفر عن إزالة عدد من الحواجز مصنوعة من الشباك بعدد من المنشأت السياحية ومنها ٣ قرى سياحية يعتقد انها تعد أحد وسائل الحماية لتلك الشواطىء، مؤكدة أن هذا الاعتقاد خاطئ وهى طريقة غير سليمة للحماية، حيث تعد هذه الشباك أداة لقتل الاسماك وأيضا للكائنات البحرية التي لها دور هام في الحفاظ على التوازن البيئى والتنوع البيولوجى بالمنطقة، هذا وقد تم إزالة الشباك وتوعية العاملين بالمنشأت السياحية بأضرار استخدام تلك الأنواع من الشباك وضرورة أزالتها فورا.​