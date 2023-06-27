وزيرة البيئة: إجازة عيد الأضحى فرصة للتعرف على التراث الثقافي والبيئي

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن المحميات الطبيعية كانت محورا أساسيا أثناء الاحتفال بيوم البيئة العالمي خلال الأيام الماضية حيث بدأت بإطلاق حملة "حكاوى من ناسها" من محمية وادي دجلة وانتهت بافتتاح أول ناد للعلوم بمحمية قبة الحسنة بمدينة السادس من أكتوبر..داعية المواطنين إلى الاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك بالمحميات الطبيعية والتعرف على التراث الثقافي والبيئي الغني للمجتمع المحلي بالمحميات.

وقالت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تحرص دائما على التشجيع على زيارة المحميات الطبيعية ، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين من خلال عرض الإرث الثقافي والأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية، التي تعبر عن تلك المجتمعات وقص حكاياتهم الرائعة في حفظ التنوع البيولوجي، انطلاقاً من فكرة قيام حماية الطبيعة على طبيعة حياة البشر، وكذلك معارض الحرف اليدوية وتناول المأكولات والمشروبات القبلية والعروض الموسيقية الحية.

وأضافت أنه تم توفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال بأجازة العيد وسط أجواء الطبيعة، وتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك) للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها.​