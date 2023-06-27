نقيب المحامين يهنئ الرئيس والأمة العربية بعيد الأضحى المبارك
كتب- إسلام لطفي:
تقدَّم نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتَّهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمتين الإسلامية والعربية، ملوكًا ورؤساء وأمراء وشعوبًا، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وهنأ المحامين في مصر والوطن العربي، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بالخير واليُمنِ والبركات، وأن يعم الأمن والسلام على جميع بلادنا العربية.
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