أول صور لرئيس الوزراء بملابس الإحرام بعد وصوله السعودية لأداء فريضة الحج

كتب- محمد سامي:

يواصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أداء فريضة الحج للعام الحالي، حيث وصل أمس الى الممكلة العربية السعودية وتحديدا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وكان في استقباله أمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وتستعد منشآت الصحة السعودية في عرفات اليوم بـ 843 سريراً لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الحج الأكبر "يوم عرفة".

وأوضحت "الصحة" أن 6 مستشفيات فى عرفات أكملت جاهزيتها، بسعة سريرية إجمالية بلغت 843، منها ثلاث مستشفيات قائمة تبلغ سعتها 493 سريراً، مستشفى جبل الرحمة بسعة 167 سريراً، مستشفى شرق عرفات بسعة 236 سريراً، ومستشفى نمرة " رعاية عاجلة " بسعة 90 سريراً، و3 مستشفيات ميدانية بسعة إجمالية بلغت 350 سريراً، وهي مستشفى ميداني بسعة 200 سرير، وآخر بسعة 100 سرير، وعرفات العام الميداني بسعة 50 سريراً.​