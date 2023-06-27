"المركزي للمبيدات" يعلن استمرار العمل طوال إجازة عيد الأضحى

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات عن استمرار العمل بالمعمل بكافة أقسامة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من منطلق الدور المحوري الذي يؤديه المعمل على مستوى دفع عجلة الاقتصاد الزراعي وحماية صحة المصريين.

وقال عبدالسلام: إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور محمد محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤكدًا أن وزير الزراعة شدد على ضرورة أن يستمر دولاب العمل داخل القطاعات الحيوية بالوزارة دون التأثر بإلإجازات، خاصة وأن القطاع الزراعي يشهد تقدمًا كبيرًا خلال الحفترة الحالية، مشيرًا إلى تكاتف كل الجهات داخل الوزارة لدعم جهود زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الطفرة المستمرة في الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف أن المعمل يضم أقسامًا علمية فريدة من نوعها على المستويين الوطني والإقليمي في مجالات التحليل لمراقبة جودة المبيدات وإجراء البحوث المساعدة في تقديم الموارد المحلية لصناعة مستحضرات المبيدات ودعم صناعتها محليًا، إلى جانب إجراء الدراسات والاختبارات الخاصة بفاعلية المبيدات، والعمل أيضًا على دراسة مقاومة الآفات للمبيدات، ويضم المعمل أيضًا المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات وهو أحداث الكيانات التابعة للمعمل، والتي تؤدي دور هام في نهضة قطاع الصادرات الزراعية.

وأوضح أن المعمل المركزي للمبيدات يقدم خدمات فريدة من نوعها لعملائه، حيث يتميز المعمل بإصدار نتائج العينات بأعلى درجات الدقة خلال 24 ساعة من استلامها، وذلك طوال أيام الأسبوع كاملة، مع تسلم العينات طوال 24 ساعة أيضًا لمواكبة حركة التطور في القطاع الزراعي وزيادة الطلب على الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار عبدالسلام إلى أن المعمل المركزي للمبيدات يقوم بدور رائد في مصر بواسطة فريق عمل من الخبراء والعلماء المتميزين في تقدير فاعلية المبيدات ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، فضلاً عن الدور الهام الذي يؤديه المركز الوطني لرصد المبيدات التابع للمعمل المركزي والذي يواصل أيضا نشاطه اليومي بشكل طبيعي خلال إجازة الأضحى المبارك ويقدم كافة خدماته لعملائه على مدار 24 ساعة.

وتابع أن المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والتابع للمعمل المركزي، يخدم آلاف العملاء من المصدرين للحاصلات الزراعية إلى جانب دوره الهام في التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحليل الواردات الغذائية، بالإضافة إلى المشاركة في منظومة الرصد في المزارع والأسواق طوال العام لصناعة قاعدة بيانات دقيقة أمام صناع القرار في الدولة عن حالة المنتجات الزراعية المطروحة للمستهلك.

ولفت إلى مواكبة المعمل المركزي للمبيدات لخطط التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية، حيث كان للمعمل الريادة في إنشاء أول منظومة رقمية شاملة في مركز البحوث الزراعية، والمطبقة في المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، والتي تؤهل المركز لإصدار نتائج العينات في 24 ساعة وبأعلى دقة، إلى جانب تأمين الشهادات من خلال ربطها بكود الـ QR المطبوع على الشهادات، بقاعدة البيانات الرقمية المؤمنة في المعمل.

وأردف: "المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات يتميز بتحليل أكثر من 500 مركب من المبيدات وهو ما يزيد من الطلب على التحاليل الخاصة بالكشف عن متبقيات المبيدات في الحاصلات الزراعية خاصة مع النمو المستمر للطاقة الاستيعابية للعينات داخل المركز".​