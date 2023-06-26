رئيس الوزراء يصل إلى السعودية لأداء فريضة الحج
كتب- محمد سامي:
وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إلى جدة؛ لأداء مناسك الحج.
وكان في استقبال رئيس الوزراء بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
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