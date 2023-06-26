أزمة كل عيد.. طلب إحاطة بشأن شكاوى صعوبة حجز تذاكر قطارات الصعيد
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الإثنين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير النقل، بشأن أزمة تذاكر القطارات المتجهة إلى الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك.
وقالت سليم، في طلب الإحاطة: شهدت الأيام الماضية شكاوى عديدة من المواطنين، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، من صعوبة الحصول على تذاكر لقطارات الصعيد خلال أسبوع العيد.
وأضافت عضو مجلس النواب: هذه الأزمة متكررة، وتحدث كل عام؛ بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجز تذاكر القطارات المتجهة إلى الوجه القبلي، في أسبوع العيد؛ حيث تحدث كل عيد.
وتابعت سليم: ورغم إعلان وزارة النقل، في بداية شهر يونيو، تنظيم عملية حجز قطارات الصعيد، خلال موسم عيد الأضحى؛ فإن الأيام الماضية شهدت معاناة المواطنين في الحصول على التذاكر، نظرًا لعدم توفرها وصعوبة الحصول عليها؛ الأمر الذي تسبب في شكاوى المواطنين.
وطالبت النائبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة وتوفير التذاكر والقطارات المتجهة إلى الصعيد.
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