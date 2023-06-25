كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلغاء إجازات عمال النظافة والنقل العام خلال عيد الأضحى المبارك.

وقدم محافظ القاهرة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة لمواطني القاهرة والعاملين بها بمناسبة احتفال القاهرة بعيدها القومي 1054.

وأكد محافظ القاهرة، أن العالم وقف احترامًا عند يوم 30 يونيو لأنه حقق إرادة الشعب المصري وعبر عن إصراره على إعلاء كلمته في اختيار مصيره.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية كانت نتاج هذه الثورة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن ما يحدث في مصر من إنجازات أصبح موضع تقدير العالم بأسره، كما أصبحت مصر بفضلها سوق واعدة للاستثمار.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بها وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى.

كما تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة التوسع في نشر منافذ البيع بجميع أحياء العاصمة لتوفير السلع الغذائية واللحوم لإحداث توازن بالأسعار بالأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.