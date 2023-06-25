علاقات عسكرية وصناعات دفاعية.. برلماني يفنِّد أهمية زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، للقاهرة، تأتي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحظى بأهمية كبيرة لدى الجانبين، وتعكس ازدهار العلاقات المصرية- الهندية التي شهدت طفرة ملحوظة في كل المجالات منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد في 2014.

وأشار محسب، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد 6 أشهر من مشاركة الرئيس السيسي كضيف رئيسي في الاحتفالات بيوم الجمهورية في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي، والتي كانت بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وقال النائب إن هذه التطورات التي تشهدها علاقات البلدَين الصديقَين، تعكس وجود إرادة من الجانبين لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك بينهما، موضحًا أن الزيارة تتضمن سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين المصريين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدَين في جميع المجالات، من خلال منح الشركات الهندية مزيدًا من الفرص والدعم داخل السوق المصرية، مؤكدًا أهمية إنشاء وحدة خاصة بالهند بمجلس الوزراء؛ وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الطرفَين وحرص مصر على تطويرها إلى أبعد من ذلك في المستقبل القريب.

وأضاف عضو مجلس النواب أن العلاقات بين مصر والهند قوية وراسخة، وتضرب بجذورها في عمق التاريخ بين البلدَين، ويتم تعزيزها يومًا بعد يوم لتعكس الإرادة السياسية للجانبين لتعميقها من خلال الزيارات المتبادلة على كل المستويات، والتي زادت وتيرتها خصوصًا منذ العام الماضي 2022؛ حيث قام وزيرا الخارجية والدفاع الهنديان بزيارة إلى القاهرة لبحث تعزيز العلاقات العسكرية وتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين، ونقل وتوطين التكنولوجيا؛ بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدَين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

وأوضح النائب أن الهند حققت خلال الفترة الماضية إنجازات تنموية، متوقعًا أن يكون ملف تطوير البنية التحتية مطروحًا على طاولة المناقشات خلال زيارة رئيس وزراء الهند للقاهرة؛ خصوصًا في ظل الطفرة التي حققتها مصر في هذا المجال، لافتًا إلى زيادة حجم التجارة البنية بين البلدَين بسرعة بنسبة 75% في 2021- 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إذ بلغت 7.26 مليار دولار أمريكي واستمرت في النمو أيضًا في 2022- 2023، كما يوجد 50 شركة هندية لديها استثمارات ضخمة في مصر بقيمة إجمالية تزيد على 3.2 مليار دولار أمريكي في قطاعات عدة؛ من بينها الكيماويات والطاقة والسيارات وتجارة التجزئة والملابس والزراعة.. وغيرها.