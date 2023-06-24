شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، مؤكدة أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية؛ شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما توقعت الهيئة أن ترتفع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا..

القاهرة 35 23

بنها 35 23

دمنهور 34 22

طنطا 34 22

دمياط 30 22

العريش 32 21

رفح 31 22

نخل 36 18

كاترين 32 15

الطور 34 25

طابا 35 23

مطروح 28 22

السلوم 31 21

سيوة 36 21

الغردقة 38 27

سفاجا 36 26

شلاتين 37 27

حلايب 34 28

الفيوم 38 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 24

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 29