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BBC

500 جنيه منحة استثنائية.. صرف معاشات يوليو للمحامين غدًا

11:20 ص السبت 24 يونيو 2023
500 جنيه منحة استثنائية.. صرف معاشات يوليو للمحامين غدًا

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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كتب- إسلام لطفي:

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف معاشات شهر يوليو 2023، اعتبارًا من غدٍ الأحد.

كما قرر النقيب العام صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع 500 جنيه.

ونص القرار على صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارا من يوم الأحد، كما يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.

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نقابة المحامين عبد الحليم علام صرف المعاشات

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