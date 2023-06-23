اللحمة بـ 235 جنيها.. عناوين المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للزراعة

كتب - أحمد مسعد:

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طرح اللحوم الحية والماشية والعديد من المنتجاب عبر منافذها الثابتة والمتحركة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها ما يقرب من 400 منفذ في أنحاء الجمهورية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، منها منافذ متنقلة عبارة عن سيارات بها "ثلاجات" تحمل شعار الوزارة وتحتوى على كميات من اللحوم المذبوحة الطازجة ويتم تغليفها وتستقر فى الميادين الرئيسية من كل محافظة.

وأضاف القرش، لمصراوي، الجمعة، أن الأسعار في تلك المنافذ تقل عن الأسواق الخارجية بنحو 20 لـ25%، لافتاً إلى أن هذه المنافذ لا تهدف إلى الربح بل لضخ المزيد من المنتجات، عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج ومشروع صغار المزارعين.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة سعر كيلو اللحوم البلدي بها 235 جنيهًا؛ وسعر كيلو اللحوم الضاني 255 جنيهًا، موضحًا أن الوزارة من خلال المنافذ تطرح اللحوم بأسعار مخفضة.

وينشر "مصراوي" أماكن بيع المنتجات بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، على النحو التالي:

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم.

- الدقي: شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي 11 منفذ منقسمين إلى شارع الوزارة،وشارع ميشيل باخوم لطرح كافة المنتجات، أمام نادي الصيد.

- الهرم: منفذ شارع سيف الإسلام - المطبعة، 2 شارع الهرم.

- المعادي: منفذ شارع الكورنيش ،منفذ السلوم أمام مستشفى السلام بمنطقة المعادي.

- مايو: 4 منافذ (خلف جهاز مايو،أمام المجزر الآلي، مجاورة 3 أمام نادي 15مايو، المجاورة السابعة أمام عمارات منتصر).

- التبين: بجوار حي التبين.منفذ التجمع بجوار سور الهيئة العامة للثروة السمكية.

- منفذ نادي دجلة طرة البلد.

وتغطي منافذ بيع منتجات الزراعة مناطق الجيزة ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسا للوزارة ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة، وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3

- يوجد منفذ أو منفذين بكل مديرية زراعة بكل محافظة.

- منفذ سانت كاترين أمام السنترال بجوار مخبز العيش.

- منفذ طابا "القرية البدوية".

- منفذ مدينة نوبيع، منفذ دهب بجوار مدرسة علي بن أبي طالب.

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