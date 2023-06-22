شديد الحرارة وتحذير مهم.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الجمعة 23 يونيو 2023.

ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد "بنسبة نشاط 32 كم/س تقريبًا"، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من "2 إلى 3" درجة مئوية.

وتابعت الأرصاد: حالة البحر المتوسط خفيفة، وارتفاع الموج من "0.5 إلى 1.25 متر"، واتجاه الرياح: شمالية غربية، كما أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من "1.5 إلى 2 متر"، واتجاه الرياح شمالية غربية.