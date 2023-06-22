بعد قليل.. مثلث سماوي يزين السماء مشاهد بالعين المجردة

المثلث السماوي كما سيشاهد مساء اليوم



كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء الوطن العربي، تشهد بعد غروب الشمس اليوم الخميس، وبداية الليل اقتران هلال القمر بكوكب المريخ بالأفق الغربي وينتظمان في مثلث سماوي مع كوكب الزهرة في منظر مشاهد بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القمر و المريخ سيفصل بينهما 3 درجات لذلك لا يمكن رؤيتهما سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن من خلال المناظير.

وأضافت أنه يفضل البدء في مراقبة السماء قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون هلال القمر أول الحاضرين ثم كوكب الزهرة ساطعاً نابضاً بالحياة ومشرقاً للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيكون أقل من نصف قرصه مضاء بنور الشمس.

وأشارت الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن المريخ خافت جداً مقارنة بالزهرة وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن وصغير جدًا في السماء ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

وتابعت: يلاحظ بأن المسافة الظاهرية بين الزهرة والمريخ تقلصت مقارنة ببداية شهر يونيو الجاري وهما في طريقهما إلى اقتران في نهاية هذا الشهر.

وأكملت: وخلال ساعات الليل تنخفض هذه الأجرام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها.. كونوا على الموعد.