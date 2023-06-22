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الحوار الوطني.. نهال عنبر تطالب بدعم المؤسسات الثقافية بالقرى والنجوع

03:50 م الخميس 22 يونيو 2023
الحوار الوطني.. نهال عنبر تطالب بدعم المؤسسات الثقافية بالقرى والنجوع

نهال عنبر

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كتب- إسلام لطفي:

أكدت الفنانة نهال عنبر، أهمية دور الأسرة والمجتمع والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بالمحافظات والقرى، في تنمية وعي الأطفال بالثقافة والهوية الوطنية حتى لا يكونوا عرضة للمعلومات الخطيرة والمغلوطة التي تنتشر عبر الوسائل المختلفة.

وأشارت نهال عنبر، خلال كلمتها بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إلى أهمية إطلاق المسابقات وبرامج ثقافية للأطفال وإقامة رحلات ثقافية، مشددة على أهمية أن تكون تلك البرامج الثقافية والوعي بها بطرق غير مباشرة لأن الطرق المباشرة أحيانا لا تحقق المرجو منها.

وطالبت نهال عنبر بضرورة توفير كامل الدعم للمراكز الثقافية في القرى والنجوع، باعتبارها اللبنة الأولى لتنشئة الأطفال والشباب.

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نهال عنبر المدارس المراكز الثقافية وعي الأطفال الحوار الوطني

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