قبل عيد الأضحى.. الجيزة: ضبط طن مصنعات لحوم وحواوشي غير صالحة للاستهلاك
الجيزة- أ ش أ:
كلف محافظ الجيزة أحمد راشد بمواصلة جهود حملات تمشيط الأسواق والمحال للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظاً على السلامة العامة.
وأطلع محافظ الجيزة على جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والأحياء المعنية في تنفيذ حملات مكبرة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وتمكنت الحملات من ضبط طن و 50 كجم مصنعات لحوم وحوواشي وكبدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات والمحال بمركز ومدينة أبو النمرس، وتم تحرير محاضر بالمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 180 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 3 محاضر قانونية بالمخالفات بحي المنيرة الغربية.
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