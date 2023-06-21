الرئيس السيسي يصل باريس للمشاركة بقمة "ميثاق التمويل العالمي"

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد".

وتستضيف فرنسا في 22 و23 يونيو الجاري القمة الدولية "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ويشارك في هذه القمة عدد من رؤساء الدول إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.