الصحة: تكثيف تواجد الفرق الطبية بالطوارئ.. وفرق للانتشار السريع خلال عيد الأضحى

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، في إطار خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق).

ولفتت إلى أن الخطة تتضمن الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ 10 لانش إسعاف نهري.

وأكدت التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد ومتابعة المستجدات والابلاغ عن اى احتياجات، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبي.

وأضافت وزارة الصحة أن الخطة تشمل الدفع بفرق الانتشار السريع وهي فرق تتكون من تخصصات "طوارئ، جراحة، مخ وأعصاب، تخدير، عظام، رعاية مركزة"؛ لتقديم الدعم الطبي لأي مستشفى حال احتياجها لذلك على مستوى كافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.