كن حذراً.. 4 تعليمات مهمة بشأن الغذاء الصحي للحجاج

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن الغذاء الصحي للحاج خلال أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م وذلك تحت عنوان "كُن حذرًا".

وقالت الحج السعودية في منشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":"صحّتك تعتمد على طعامك، فكن حذرًا وتناول الغذاء الصحي خلال أداء مناسك الحج".

وتابعت الوزارة: لتتمكن من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة احرص على الآتي:

- الانتظام في الوجبات الرئيسية.

- الابتعاد عن الأطعمة غير المعتادة.

- غسل اليدين قبل وبعد الأكل.

- شرب كمية كافية من السوائل.

وعلى مستوى مصر، انطلقت أولى رحلات الحج من مصر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لراحة ضيوف الرحمن من البداية وحتى العودة بسلامة الله لأرض الوطن.

وينظم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.