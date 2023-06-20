"صناعة النواب" تستمع للمستثمرين حول مشروع قانون الصناعة الموحد

كتب- نشأت علي:

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه سيتم عقد لجنة استماع أخرى، بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم، لافتًا إلى أن لجنة الاستماع ستمثل المجموعة الاقتصادية لأهمية هذا القانون، من أجل صناعة وطنية تنافس زيادة الصادرات عالميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم.

وشدد معتز على ضرورة إلغاء قوانين الصناعة السابقة وتشريع قانون جديد شامل يسهل الإجراءات على المستثمرين بهدف تطوير الصناعة، مطالبًا من المستثمرين تقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

في السياق، أوضح طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية أن هناك وزارات وقوانين متداخلة مع وزارة الصناعة، مطالبًا بالسرعة في إقرار القانون؛ لأنه سينظم عملية تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.

وأفاد الدكتور رامز جورج، ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، بأنه لا بد أن تضع الدولة يدها على أسعار المطور العقاري لتشجيع الصناعة، موضحًا أن صناعة الأدوية في بعض الدول تتبع وزارة الصناعة وليس وزارة الصحة.

وطالب إيهاب رأفت، ممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بتفعيل نظام الشباك الواحد، لافتًا إلى أن القانون المطروح للمناقشة به أكثر من ١٥ هيئة رغم أهميتهم إلا أنه يكلف المستثمر جهدًا ورسوم، مشددًا على ضرورة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين لحين الانتهاء من الإجراءات.