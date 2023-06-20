الجيزة: إنجاز 100% من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

كتب يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نجاح أجهزة المحافظة في تنفيذ 100 % من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022-2023. بحسب بيان.

وأشار المحافظ في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن تكرار هذا الإنجاز خلال الأعوام المالية الماضية يعد دليلاً على قدرة المحافظة وأجهزتها على تحديد أولويات المواطن من خلال رصد احتياجاته الفعلية من مشروعات تنموية وخدمات والحرص على الإنتهاء منها بأسرع وقت ممكن لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد راشد، خلال إجتماعه بأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة على حرص الدولة المصرية وقيادتها على دعم مشروعات التنمية بالمحافظة من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها حيث تضاعفت ميزانية المشروعات المخصصة لأجهزة المحافظة المختلفة بخلاف ما تشهده الأحياء والمراكز من مشروعات قومية تابعة لأجهزة الدولة المختلفة بقطاعات البنية التحتية والمشروعات الإستثمارية الضخمة والتى من شأنها مضاعفة نتائج التطوير والتحسين الدائم لمعيشة المواطنين.

كما اطلع المحافظ خلال الإجتماع على معدلات الرد على شكاوى المواطنين، مشدداً على مختلف الجهات المعنية بسرعة بحث المطالب والشكاوى والرد عليها والتى بلغت معدلات إنجازها عن شهر مايو نسبة 93% بعد إنهاء أجهزة وإدارات المحافظة لعدد 2576 من خلال الرد عليها وإزالة أسبابها، وكانت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة صاحبة أعلى معدل للرد على الشكاوى بنسبة 100%.

من جانب آخر، نجحت المراكز التكنولوجيا بأجهزة المحافظة في إنجاز 90% من المعاملات الواردة لها والتى إستطاع المركز التكنولوجي لحي العجوزة إنجاز 100% منها ليحتل المركز الأول على مستوى المحافظة من حيث إنجاز معاملات المواطنين المترددين على المركز خلال شهر مايو.

وشدد راشد، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على تكثيف الرقابة على أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وإزالتها فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، موجهاً بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات الواردة من لجنة المتغيرات المكانية وسرعة بحث طلبات التصالح المستوفية للشروط وإنهاء إجراءات التصالح مع المتقدمين بها.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وعدد من القيادات الأمنية ومديري المديريات والأجهزة والهيئات والإدارات المعنية بالمحافظة.