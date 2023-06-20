بـ 50 يورو.. خطوط طيران جديدة من إيطاليا والمجر إلى مطاري سفنكس والغردقة
كتب- محمد عبيد:
أعلنت شركة خطوط طيران "ويز إير"، منخفضة التكاليف إطلاق خطوط طيران جديدة بين إيطاليا ومصر، حيث سيتم تسيير رحلات جوية من ميلان وروما إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، وكشفت الشركة عن رحلات جوية جديدة من بودابست إلى مطار سفنكس الدولي ومن ميلان إلى الغردقة، بأسعار تبدأ بـ 50 يورو.
وقال روبرت كاري رئيس الشركة، يسعدنا إطلاق خطوط جوية جديدة بين إيطاليا ومصر، بما يتيح للمسافرين فرصة التعرف عن قرب على ثقافة وتاريخ البلدين، واستكشاف وجهاتهما ومعالمها السياحية عالمية المستوى.
وأضاف: "نفخر بأن نكون من المساهمين في تحقيق الأهداف طويلة الأمد لمصر، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين إلى الوجهات السياحية الاستثنائية على متن رحلاتنا الجوية الجديدة، والذين سيستفيدون من خدماتنا المتميزة مقابل أسعار منخفضة التكلفة".
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