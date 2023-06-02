حرصا على حياة المواطنين.. إجراء عاجل لمحافظة القاهرة بشأن اللوحات الإعلانية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات في عملها للتأكد من سلامة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين.

وبحسب بيان، جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحى الشرابية حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر أمس.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رافق المحافظ الدكتور حسام الدين فوزى نائبه للمنطقة الشمالية، واللواء محمد المجبر رئيس حي الشرابية وعدد من قيادات المحافظة.

يأتي ذلك بعد سقوط لوحة إعلانية، أمس الخميس، على كوبري أكتوبر بسبب موجة الطقس السئ، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية.