رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيه

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة بمناسبة حلول شهر ذي الحجة، قائلا: اليوم هو غرة شهر ذي الحجة نعيش الأيام العشرة الأوائل منه في رحاب عيد الأضحى المبارك الذي نتذكر فيه أسمى معانى الولاء والتضحية، فكل عام وحضراتكم بخير، مع تمنياتنا لمن فازوا من الأعضاء وذويهم بحج مبرور وذنب مغفور.

وتابع خلال الجلسة العامة اليوم: وبعد أيام قليلة تهل علينا، ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو سنة ٢٠١٣، التي خرجت فيها جموع الشعب المصري لاستعادة الوطن من براثن جماعة باغية ظنوا أنهم اختطفوه.

وقال رئيس المجلس: خرج الشعب عليهم لينقذ مصر من شفا هاوية الصراع الأهلى والطائفي الذي زرعوا بذوره وأشعلوا فتيله، فأفشل الشعب خططهم وحطم آمالهم، ودحر إرهابهم، ونالوا وبال أمرهم، بفضل شجاعة وبطولة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل.

وأكد أنه في نفس الوقت سارع الشعب خطاه لبناء الدولة، لتتبوأ مكانها اللائق بها، وتوفر لأبنائها فرص العيش الملائم والحياة الكريمة، خلف قيادته الحكيمة التي وضعت شعبها نصب أعينها ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وتقدم بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، ونموذجاً فريداً في تاريخ الثورات بما جسدته من معان وقيم نبيلة .

وقال: نجدد العهد بأن نبذل كل غال ونفيس، لنبنى وطناً قوياً يفخر به أبناؤنا وأحفادنا، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: حفظ الله مصر ووفق قائدها لتحقيق خير البلاد والعباد. وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.​