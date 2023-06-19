أخذ الحيطة والحذر.. محظورات وتنبيهات مهمة لحجاج بيت الله الحرام



كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن آخر تحركات المملكة العربية السعودية، بخصوص موسم الحج لعام 1444هـ/2023م.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444/2023 وتحت شعار (بسلام - آمنين).

وأوضح "حنفي"، لمصراوي، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، تقدم نصائح لحجاج بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض، تتلخص في عدم حمل مبالغ مالية كبيرة عند القدوم ومغادرة المملكة، حيث أكدت ضرورة الأفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزة القادمين لأداء فريضة الحج إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن النفيسة.

كما أكدت المملكة على ضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد عن 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الإنتقائية، وأن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرضك للمسائلة القانونية.

وتابع حنفي: وبالنسبة للمسافرين طيران، يجب التأكيد على مواعيد رحلتك، وتجنب التأخير عند الذهاب للمطار، وأن تكون أمتعتك مجهزة قبل وقت كافٍ، والالتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران، كما يجب عدم حمل الأكياس البلاستيكية والأمتعة غير المغلفة أو مغلفة بأقمشة، والمياه والسوائل، مع أخذ الحيطة والحذر من حمل الأدوية، وأخيراً عدم حمل مواد يحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.