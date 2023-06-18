رئيس الأعلى للإعلام في ضيافة وزير الثقافة العراقي
كتب- إسلام لطفي:
استقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكّاك البدراني بمنزله، اليوم الأحد، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهنأه بعيد الصحفيين العراقيين، وتمنى للشعب العراقى الخير والسلام، ودار حوار حول علاقة الوزير العراقى بمصر وحرصه على زيارتها باستمرار.
وقال "فكّاك": إن بلاده نجحت في استرداد مجموعة كبيرة من الآثار العراقية التي تم تهريبها، وبلغت حتى الآن 17 ألف قطعة من أمريكا و6 آلاف من بريطانيا و2500 من لبنان وقطعة واحدة من ايطاليا.
كما أهدى وزير السياحة والآثار المصري 6 عملات فضية جرى تهريبها من العراق.
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