بيان عاجل لاستدعاء وزيري الصحة والتعليم العالي في مجلس النواب لهذا السبب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن النقص الكبير فى المستلزمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال النائب محمود قاسم إن هناك العديد من المشكلات التى يعانى منها المواطنون عند دخولهم لمختلف المستشفيات الحكومية بسبب نقص المستلزمات الطبية وعدم توافرها داخل مختلف المؤسسات الصحية الحكومية (ومنها على سبيل المثال لا الحصر مستلزمات المفاصل والقواقع وبنج الأسنان وغيرها من المستلزمات الضرورية مطالباً من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات لحل هذه الأزمة المستمرة لعدة سنوات).

كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة الإسراع في مواجهة الارتفاعات الجنونية في أسعار مختلف الأصناف من الأدوية، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية أصبحت تسبب أزمات مالية كبيرة لمختلف المواطنين من محدودي الدخل لعدم قدرتهم المالية على شرائها، مؤكداً على ضرورة أن تتحمل المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية أسعار الأدوية لمنحها بالمجان للمواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين.

وناشد النائب محمود قاسم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إدراج بيانه العاجل لمناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غدٍ الثلاثاء واستدعاء وزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي للرد على تساؤلاته ومعرفة جميع الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل مثل هذه المشكلات المتعلقة بصحة المواطنين.

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