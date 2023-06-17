الكيلو قائم يبدأ بـ125 جنيهًا| "الزراعة" تطرح ماشية للأضاحي.. تعرف على الأسعار



كتب- أحمد مسعد:

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، إنه سيتم طرح الأضاحي من العجول البقرية والجاموس والخراف بالمحطات التابعة لقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية ومحطات هيئة الإصلاح الزراعي.



وأضاف صالح، خلال حديثه اليوم السبت إلى "مصراوي"، أن أسعار الأضاحي تبدأ من 125 جنيهًا لكيلو الجاموس القائم، و140 جنيهًا لكيلو البقري القائم، على أن يطرح كيلو الضأن القائم بـ155 جنيهًا، مقابل مقدم حجز 10 آلاف جنيه للعجول البقري والجاموسي، و3 آلاف جنيه للخراف. وكلما زاد وزن العجل انخفضت أسعاره؛ إذ تراوحت أسعاره بين 140 و180 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر القائم من العجول وزن 150 كيلوجرامًا نحو 180 جنيهًا.



ولفت مستشار الوزير إلى أن القائم من العجول البقري وزن 200 كيلو سجل نحو 160 جنيهًا، أما وزن 300 كيلو وما أكبر من ذلك؛ فسجل سعر القائم من العجول نحو 150 جنيهًا، وقلت أسعار القائم من العجول البقري كبيرة الوزن والعمر لتبدأ من 140 جنيهًا.



وأشار صالح إلى أن الحجز بدأ الخميس الماضي، في مقر قطاع الإنتاج بمبنى تحسين الأراضي ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي، مضيفًا: الوزارة تعمل على توفير الأضاحي من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين والحد من غلاء الأسعار.



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