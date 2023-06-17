التطبيق بدأ.. رفع أسعار تذاكر قطارات النوم على جميع الخطوط
كتب- محمد نصار:
بدأ اليوم السبت 17 يونيو 2023 تطبيق أسعار تذاكر قطارات النوم بالزيادة الجديدة على مختلف خطوط هيئة السكة الحديد.
وكان مصدر مطلع بالشركة الوطنية لإدارة وتشغيل قطارات النوم، كشف في تصريحات خاصة لمصراوي، قبل أيام، تفاصيل الزيادة المرتقبة في أسعار تذاكر السفر على متن خطوط السكة الحديد الخاصة بقطارات النوم.
وأكد المصدر أن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر قطارات النوم سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم 17 يونيو الجاري.
وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادة تشمل أسعار تذاكر السفر الخاصة بالمصريين والعرب والأجانب المسافرين عبر قطارات النوم.
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