كيفية استخدام المكواة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

كتب - مصراوي:

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح، التي تساعد المواطنين في ترشيد استهلاك التيار أثناء استخدام المكواة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة النصائح التي يقدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية.

وأوضح الجهاز في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم، أن طرق الاستخدام الأمثل للمكواه الكهربائية لترشيد الاستهلاك، هي على النحو التالي:

1-تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين اسبوعياً، لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2-نبدأ بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواه البخارية يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

ووجه الجهاز عدة نصائح عند شراء التكييف تتمثل فيما يلي:

1-اختر قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

٢-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3- اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

4-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.