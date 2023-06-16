لو مسافر للحج.. 3 مستندات مهمة لشراء الريال السعودي من البنوك

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت أولى رحلات الحج من مصر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لراحة ضيوف الرحمن من البداية وحتى العودة بسلامة الله لأرض الوطن.

وينظم الحج في مصر 3 جهات رسمية تتمثل في وزارات (الداخلية والسياحة والتضامن)، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة من وزارات الطيران والخارجية والأوقاف والصحة.

ويبحث الحجاج المسافرين لأداء فريضة الحج، عن طريقة الحصول على الريال السعودي من البنوك، والمبلغ المحدد لهم الحصول عليه من الريال السعودي.

وتوفر البنوك الريال السعودي للحجاج والعملاء بحد أقصى 1000 ريال سعودي، بعد تقديم مجموعة من الأوراق تتمثل في (تذكرة الطيران - تأشيرة السفر - جواز السفر)، كما يمكن للحاج المسافر التوجه لأي شركة صرافة لشراء عملة ريال أو دولار بهدف السفر.

ويتراوح سعر الريال السعودي، داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع وداخل البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء والبيع 8.23 جنيه ويسجل في بنك مصر يسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 8.24 للشراء والبيع 8.25 جنيه.

وخصصت الجهات المعنية بالحج من مصر، مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات لتقديم كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك.

وغادر حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من محافظات بورسعيد والإسكندرية والسويس والشرقية ومطروح، إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج هذا العام.

من جانبها، ناشدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، المواطنين بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك دون أدنى معوقات.

وأكدت "سامية" في تصريح لمصراوي، أن الدولة تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات المقدمة له، وتوعية المواطن وإطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأي مشاكل من الكيانات غير الشرعية.

وخصصت وزارة السياحة والآثار، أرقام هواتف لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة والتواصل مع البعثة المصرية للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

- مكة المكرمة: فندق مكارم أجياد مكة ـ شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة

رقم الجوال: 0530655677

- المدينة المنورة: فندق (سجى المدية) ـ المنطقة المركزية الشمالية ـ المدينة المنورة، رقم الجوال: 0551731706

- منطقة العزيزية: فندق تارا صدقي - شارع صدقي - متفرع من العزيزية العام رقم الجوال: 0553008628