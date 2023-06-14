الرئيس السيسي يعلق على زيادة سعر الدولار

تب- يوسف عفيفي:

عقّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث الباحث الاقتصادي محمد شادي، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، بأن جيل الشباب يرى نفسه أنه يتحمل مسئولية مشكلات من الماضي.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية: "انت بتعتب على إنك شيلت شيلة لصالح اللي جاي، وانت هتشيل لسه تاني، ويا ترى الوعاء الدولاري في مصر محتاج تحفيز بزيادة سعر الصرف، هل عندك الوعاء بتاعك فيه طلبك من الدولار أم لا، لو قلت آه هنقول تحرير سعر الصرف مطلوب وممكن تزود بشكل كبير سعر الصرف".

وتابع السيسي: "لو بجيب طن اللحوم اللي الناس في مصر سعرت اللحوم بسعر عالي، لو قلت بجيب طن اللحمة بـ2000 دولار لما كان الدولار بيساوي 6 جنيهات غير لما يساوي الدولار 15 و16 وغير لما يساوي 30 جنيه.

وأكل الرئيس: "معندناش اكتفاء ذاتي في كل شيء لو لدي اكتفاء ذاتي مش هيفرق معايا سعر الصرف، وما يتم تسعيره هيترتب عليه تضخم، وهناك فرق أن سعره أن يكون بـ6 و 7 و 8 وبـ16 وبـ30 وبـ100".

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